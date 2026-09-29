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«Верю и надеюсь, что нас услышат». Круговой — о сборной России на международной арене

«Верю и надеюсь, что нас услышат». Круговой — о сборной России на международной арене
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Футболист сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой верит, что у него будет возможность сыграть за национальную команду на крупных международных турнирах. Летом этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с национальных спортсменов, включая командные турниры.

«Я это видел, да, была надежда, что и до нас дойдут. Но вроде на следующий день уже опровергли такую информацию по футболу и сказали, что не допустят. Но продолжаем надеяться, верить. Конечно, очень хотелось бы сыграть и проявить себя. Неважно, в 31 год или в другом возрасте. Вот у Дугласа Сантоса, кстати, получилось. В сборную Бразилии не вызывался, а, как оказалось, его пик в 31 год в сборной настал, он достойно играл, хорошо показал себя на чемпионате мира. Поэтому я верю и надеюсь, что нас услышат», — приводит слова Кругового ТАСС.

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