«Верю и надеюсь, что нас услышат». Круговой — о сборной России на международной арене

Футболист сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой верит, что у него будет возможность сыграть за национальную команду на крупных международных турнирах. Летом этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с национальных спортсменов, включая командные турниры.

«Я это видел, да, была надежда, что и до нас дойдут. Но вроде на следующий день уже опровергли такую информацию по футболу и сказали, что не допустят. Но продолжаем надеяться, верить. Конечно, очень хотелось бы сыграть и проявить себя. Неважно, в 31 год или в другом возрасте. Вот у Дугласа Сантоса, кстати, получилось. В сборную Бразилии не вызывался, а, как оказалось, его пик в 31 год в сборной настал, он достойно играл, хорошо показал себя на чемпионате мира. Поэтому я верю и надеюсь, что нас услышат», — приводит слова Кругового ТАСС.