Чевардин: у «Локомотива» собралась народная команда

20-летний футболист «Локомотива» Даниил Чевардин высказался о политике формирования состава железнодорожников, в котором сейчас делается ставка на российских футболистов.

— Вдохновляет, когда руководство клуба не первый год повторяет, что это осознанная политика — делать ставку на молодой русский костяк?

— Да, сейчас в «Локомотиве» такая политика, что делается ставка на русский костяк, русскую команду. Можно сказать, у нас собралась народная команда. Большинство ребят — русские. Шанс заиграть в РПЛ может получить каждый — главное, хорошо тренироваться и ждать его. И тогда всё получится. Будет здорово, если такие молодые ребята, как мы, станут делать результат, делать разницу и помогут «Локомотиву» вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы РПЛ. Сделаем всё для этого. Мы чувствуем поддержку со стороны главного тренера. Дай бог, чтобы на длинной дистанции это сыграло всем в большой плюс, — приводят слова Чевардина «Известия».