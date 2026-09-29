15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вагнер Лав ответил, с кем ему было приятнее играть — с Дзагоевым или с Карвальо

Вагнер Лав ответил, с кем ему было приятнее играть — с Дзагоевым или с Карвальо
Комментарии

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос, с кем ему было приятнее играть — с Аланом Дзагоевым или с Даниэлом Карвальо. И Карвальо, и Дзагоев выступали вместе с Лавом за армейский клуб, однако друг с другом не играли.

— Вага, тебе с кем было приятнее играть — с Карвальо или с Дзагой?
— Могу сказать, что они оба очень высококлассные игроки. Мне бы хотелось с двумя сразу сыграть. Но, действительно, Даниэл ушёл в аренду, а мне нужен был игрок… С качествами Даниэла. И, пожалуйста, вот этот мальчик (указывает на Дзагоева. — Прим. «Чемпионата») появился. Сегодня уже не мальчик (смеётся), — сказал Лав в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Максим Глушенков назвал лучшего игрока РПЛ