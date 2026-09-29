Вагнер Лав ответил, с кем ему было приятнее играть — с Дзагоевым или с Карвальо

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос, с кем ему было приятнее играть — с Аланом Дзагоевым или с Даниэлом Карвальо. И Карвальо, и Дзагоев выступали вместе с Лавом за армейский клуб, однако друг с другом не играли.

— Вага, тебе с кем было приятнее играть — с Карвальо или с Дзагой?

— Могу сказать, что они оба очень высококлассные игроки. Мне бы хотелось с двумя сразу сыграть. Но, действительно, Даниэл ушёл в аренду, а мне нужен был игрок… С качествами Даниэла. И, пожалуйста, вот этот мальчик (указывает на Дзагоева. — Прим. «Чемпионата») появился. Сегодня уже не мальчик (смеётся), — сказал Лав в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.