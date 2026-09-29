Фабиньо раскрыл, как Клопп поспособствовал его уходу из «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо, выступающий ныне за «Трабзонспор», рассказал, как Юрген Клопп поспособствовал его уходу из мерсисайдского клуба. «Красных» бразилец покинул в 2023 году, присоединившись к саудовскому «Аль-Иттихаду».

«Я не хотел покидать клуб и переходить в другой клуб в Европе. Я считал, что это лучшее место в мире. Я хотел, чтобы моё наследие и моя история в клубе росли еще больше, но наш последний сезон был очень изнурительным и утомительным. Мы выступили плохо и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов. Я потерял место в стартовом составе на несколько игр, но такое бывает. Я вернулся на следующий сезон, несмотря на то что предыдущий прошёл не очень удачно, с очень хорошим настроем и желанием снова бороться за титул чемпиона Премьер-лиги. Но перед началом сезона «Аль-Иттихад» сделал предложение по м