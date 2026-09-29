Защитник «Локомотива» рассказал, как в команде восприняли отъезд Батракова в Турцию

20-летний футболист «Локомотива» Даниил Чевардин рассказал, как в команде восприняли переход полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Как вы изнутри клуба воспринимали переход Алексея Батракова в «Галатасарай»?

— Отъезд Леши — живой пример того, что всё возможно. Главное, показывать то, на что ты способен, показывать свой уровень игры. И в скором времени после множества тренировок и большой работы ты можешь добиться больших высот. И в том числе спокойно уехать играть в хороший европейский клуб, — приводят слова Чевардина «Известия».

В августе Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.