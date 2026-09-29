Объявлен рейтинг лучших игроков РПЛ по удачным обводкам за девять туров

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших игроков Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по количеству удачных обводок за девять стартовых туров сезона-2026/2027. Лучшим игроком лиги в этом аспекте является вингер «Зенита» Луис Энрике, на счету которого 30 удачных обводок.

Лучшие игроки по количеству удачных обводок по итогам девяти туров РПЛ: