Начало прямой видеотрансляции матча Лиги наций Шотландия — Швейцария

29 сентября в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа Лиги наций (Лига B) между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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