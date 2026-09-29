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Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от первых дней Вагнера Лава в ЦСКА

Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от первых дней Вагнера Лава в ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как прошли первые дни нападающего Вагнера Лава в армейском клубе. Ранее 42-летний бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

— Игорь, ты единственный, кто его застал, когда он приехал. Какие у тебя были первые впечатления? Что ты помнишь?
— 2004-й, квалификация Лиги чемпионов, «Нефтчи». Первый матч — 0:0 в Баку. Домашний ответный, приезжает худой Вагнер, и, насколько я помню, по-моему, он тренировался два дня всего. При этом Валерий Георгиевич сказал ему: «Готовься, на второй тайм выйдешь». И Вага вышел, забил первый гол, Гусев добил вторым ударом, и мы прошли дальше на «Рейнджерс». В Шотландии Вага тоже забил, и мы прошли в Лигу чемпионов. Первый раз, — сказал Акинфеев в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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