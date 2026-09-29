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«Это грустно». Ромуло высказался о результатах «Спартака»

«Это грустно». Ромуло высказался о результатах «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Ромуло высказался о результатах московского клуба в последние годы. Он заявил, что отсутствие чемпионств у красно-белых — это грустно. В то же время бразилец отметил, что стать чемпионом в России непросто.

«Всё ещё слежу за результатами «Спартака». Постоянно смотрю, как команда сыграла, какое место занимает. В Бразилии трудно смотреть матчи, но за результатами я слежу пристально. Знаю, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал Кубок, однако клуб уже почти 10 лет не выигрывает чемпионат — это грустно. Хотя выиграть чемпионат России — это далеко не так просто», — приводит слова Ромуло «Матч ТВ».

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