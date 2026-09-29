Суд запретил посещение игр 13 болельщикам за поведение на матчах «Спартака»
Тушинский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 футбольным болельщикам за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Как сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы, нарушения были зафиксированы на матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Оренбург» (5:1) и на игре 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» (1:2). Обе встречи проходили на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.