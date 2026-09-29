15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд запретил посещение игр 13 болельщикам за поведение на матчах «Спартака»

Суд запретил посещение игр 13 болельщикам за поведение на матчах «Спартака»
Комментарии

Тушинский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 футбольным болельщикам за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Как сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы, нарушения были зафиксированы на матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Оренбург» (5:1) и на игре 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» (1:2). Обе встречи проходили на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.