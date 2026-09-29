Пруцев: я, Умяров и Головин говорили про себя, что это будущее трио «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал слухи, что хавбек «Монако» Александр Головин мог перебраться в московский клуб. Головин выступает за монегасков с 2018-го. Прежде он играл за ЦСКА.

— Совсем недавно ходили слухи о том, что Александр Головин может перейти в «Спартак». Вы с ним на эту тему не общались?

— Смеялись. Я, Саша и Наиль Умяров. Говорили про себя, что это будущее трио «Спартака». А по-серьёзному насчёт перехода, правда это всё или нет, у него не спрашивал. В новостях слышали, подкалывали его.

— А хотели бы, чтобы Головин всё-таки перебрался в «Спартак»?

— Это Саше решать. Но такому игроку, такого уровня, я был бы рад. Может, он действительно захочет вернуться в Россию. Может, правда перейдёт в «Спартак». Был бы рад видеть его в команде, да, — приводит слова Пруцев