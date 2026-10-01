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Греция — Нидерланды: прямая трансляция матча Лиги наций по футболу 2026 начнется в 21:45

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги наций Греция — Нидерланды
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1 октября в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа Лиги наций (Лига А) между сборными Греции и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Греция
Окончен
2 : 2
Нидерланды
1:0 Иоаннидис – 23'     2:0 Масурас – 45+2'     2:1 ван Дейк – 59'     2:2 Рейндерс – 89'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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