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Слуцкий рассказал, какую фразу Вагнера Лава часто использовал в своей тренерской карьере

Слуцкий рассказал, какую фразу Вагнера Лава часто использовал в своей тренерской карьере
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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил об одной фразе экс-форварда армейцев Вагнера Лава, которую он потом часто использовал в своей тренерской карьере. После ЦСКА Слуцкий работал в «Халле», «Рубине», «Витессе» и китайском «Шанхай Шэньхуа».

— «Сильно запала в душу одна фраза от Вагнера, которую я потом очень часто использовал в своей тренерской карьере». Что за фраза?
— Да, было дело. Я помню, знаешь, обычно футболисты, большие бомбардиры, когда их меняешь на какой-нибудь 85-й минуте, они идут, аплодируют трибунам, трибуны — им, то есть такая дань должного уважения к большому игроку. Я, значит, его пару раз поменял, блин… Ну, скандалище. Приходит с Максом (с переводчиком. — Прим. «Чемпионата») ко мне,