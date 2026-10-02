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Бельгия — Турция: прямая трансляция матча Лиги наций по футболу 2026 начнется в 21:45

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги наций Бельгия — Турция
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2 октября в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа Лиги наций (Лига А) между сборными Бельгии и Турции. Игра пройдёт на стадионе «Морис Дюфран» (Льеж).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 3-й тур
02 октября 2026, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Турция
1:0 Де Брёйне – 10'     2:0 Де Брёйне – 60'     3:0 Лукаку – 76'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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