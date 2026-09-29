15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрегас договорился с «Комо» об «очень доступных» отступных для трёх клубов — Ди Марцио

Фабрегас договорился с «Комо» об «очень доступных» отступных для трёх клубов — Ди Марцио
Комментарии

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас договорился со своим клубом о пункте в новом контракте, согласно которому три клуба смогут договориться с ним о трудоустройстве, активировав сумму отступных. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, этими тремя клубами являются «Барселона», «Арсенал» и «Челси».

По данным источника, Фабрегас согласовал с «Комо» возможность покинуть клуб на «очень доступных усло