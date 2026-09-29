Фабрегас договорился с «Комо» об «очень доступных» отступных для трёх клубов — Ди Марцио

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас договорился со своим клубом о пункте в новом контракте, согласно которому три клуба смогут договориться с ним о трудоустройстве, активировав сумму отступных. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, этими тремя клубами являются «Барселона», «Арсенал» и «Челси».

По данным источника, Фабрегас согласовал с «Комо» возможность покинуть клуб на «очень доступных усло