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Данил Круговой назвал своего кумира в сборной России

Данил Круговой назвал своего кумира в сборной России
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Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, что его кумиром в национальной команде был Юрий Жирков, который известен по своим выступлениям за армейцев, «Зенит», «Анжи» и «Челси».

«Кумир в сборной? Наверное, Юрий Жирков. Он играл на моей позиции, мне нравилось, как он выступал в ЦСКА, «Анжи», в «Челси», и когда он потом приехал в «Зенит». Это уникальный футболист, техничный: чеканил коленями, подключался постоянно на ведении, через стенки. Разноплановый игрок, я стараюсь выступать примерно в таком же стиле», — приводит слова Кругового ТАСС.

Сейчас Жирков работает тренером. В сезоне-2025/2026 он входил в тренерский штаб Ролана Гусева в московском «Динамо».

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