Максим Глушенков оценил переход Батракова в «Галатасарай»

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о полузащитнике турецкого «Галатасарая» Алексее Батракове. Хавбек присоединился к стамбульскому клубу минувшим летом из «Локомотива», за который когда-то выступал и Глушенков.

— Этим летом в европейский чемпионат уехал Алексей Батраков. Как тебе его переход в «Галатасарай»?

— Молодец, что уехал. Главное — там себя проявить. Потенциал есть. Я посмотрел пару игр, как будто его чуть‑чуть обделяют мячом, так скажем.

— Ты говорил: если уезжать, то в топ-клуб. «Галатасарай» — топ клуб?

— Нормально, да. На первом месте идёт, играет в Лиге чемпионов. Пускай не топ‑5 лиг. Но посмотри, какие составы у турецких команд, не только у «Галатасарая», а в принципе у всех там.

— Год назад т