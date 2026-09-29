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Максим Глушенков оценил переход Батракова в «Галатасарай»

Максим Глушенков оценил переход Батракова в «Галатасарай»
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Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о полузащитнике турецкого «Галатасарая» Алексее Батракове. Хавбек присоединился к стамбульскому клубу минувшим летом из «Локомотива», за который когда-то выступал и Глушенков.

— Этим летом в европейский чемпионат уехал Алексей Батраков. Как тебе его переход в «Галатасарай»?
— Молодец, что уехал. Главное — там себя проявить. Потенциал есть. Я посмотрел пару игр, как будто его чуть‑чуть обделяют мячом, так скажем.

— Ты говорил: если уезжать, то в топ-клуб. «Галатасарай» — топ клуб?
— Нормально, да. На первом месте идёт, играет в Лиге чемпионов. Пускай не топ‑5 лиг. Но посмотри, какие составы у турецких команд, не только у «Галатасарая», а в принципе у всех там.

— Год назад т