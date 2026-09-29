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Роскомнадзор подал в суд на Фёдора Смолова

Роскомнадзор подал в суд на Фёдора Смолова
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Роскомнадзор подал в суд на бывшего футболиста «Краснодара», московского «Динамо» и сборной России Фёдора Смолова. Это следует из картотеки арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Москвы. Обращение было зарегистрировано в четверг, 24 сентября.

Ранее сообщалось, что претензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к бывшему футболисту могут быть связаны с неуплатой налогов.

Фёдор Смолов находится в статусе свободного агента с августа прошлого года. В сезоне-2024/2025 он стал чемпионом России в составе «Краснодара». С момента ухода из клуба форвард принимал участие в матчах Фонбет Кубка России в составе медиафутбольных команд.

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