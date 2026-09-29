Данил Пруцев раскрыл, в чём заключается крутость Хуана Карлоса Карседо

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о главном тренер красно-белых Хуане Карлосе Карседо. Испанец возглавил московскую команду зимой этого года. Под его руководством «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России.

— Можете объяснить, в чём крутость Хуана Карлоса Карседо? И в чём его главное отличие от предыдущего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича?

— Наш тренер полностью живёт футболом. Можно сказать, живёт на базе. Каждый день изучает соперников, приносит что-то новое в тренировочный процесс. На теории может спросить: «Видели, как вчера в Англии вот эти сыграли»? Акцентирует внимание на том, что сделал тот или иной игрок, причём из совершенно разных чемпионатов. У него футбол — 24 на 7. В этом его крутость, — приводит слова Пруцева «КП Спорт».