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«Манчестер Сити» узнал о признании вины по 114 нарушениям ещё летом — до трансферов — ESPN

«Манчестер Сити» узнал о признании вины по 114 нарушениям ещё летом — до трансферов — ESPN
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Руководство «Манчестер Сити» узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги ещё летом — до активной работы на трансферном рынке. Как сообщает издание ESPN, руководство клуба было уведомлено о выводах независимой комиссии ещё в июле.

За этим последовала агрессивная трансферная кампания. В летнее окно состав «Манчестер Сити» пополнили семь игроков основного состава, а общие затраты превыси