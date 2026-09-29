«Манчестер Сити» узнал о признании вины по 114 нарушениям ещё летом — до трансферов — ESPN

Руководство «Манчестер Сити» узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги ещё летом — до активной работы на трансферном рынке. Как сообщает издание ESPN, руководство клуба было уведомлено о выводах независимой комиссии ещё в июле.

За этим последовала агрессивная трансферная кампания. В летнее окно состав «Манчестер Сити» пополнили семь игроков основного состава, а общие затраты превыси