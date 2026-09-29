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Глава ФНЛ назвал клубы, которые готовы побороться за выход в РПЛ

Глава ФНЛ назвал клубы, которые готовы побороться за выход в РПЛ
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов обозначил команды, которые способны побороться за выход из Лиги Pari (Первой лиги) в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу.

— Кто из команд ФНЛ готов к РПЛ?
— За последние несколько лет команды, которые выходят из ФНЛ, как правило, закрепляются в РПЛ. Если говорить именно по спортивному принципу, сейчас среди команд, способных бороться за выход в РПЛ, я бы назвал «Нижний Новгород», «Урал», «Сочи», «Ротор», костромской «Спартак» и «Торпедо». Но впереди ещё больше половины сезона, поэтому многое может измениться, — приводит слова Измайлова интернет-портал «Матч ТВ».