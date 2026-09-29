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Вагнер Лав назвал лучших российских игроков по позициям

Вагнер Лав назвал лучших российских игроков по позициям
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии по футболу Вагнер Лав назвал назвал лучших российских игроков по позициям. Ранее 42-летний бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

— Хорошо. Давай по одному русскому игроку на каждой линии, с которыми ты играл и против которых ты играл. Начнём с нападающих.
— Если взять русского нападающего, то Павлюченко.

— А Кержаков?
— Тоже можно.

— Полузащитник?
— 10-й номер «Локомотива». Лоськов.

— Защитник?
— Трое защитников, которые играли в моей команде (Игнашевич и братья Березуцкие. — Прим. «Чемпионата») и в сборной.

— Вратарь, против которого играл?
— Лучший вратарь вот, перед нами сидит (показывает на Акинфеева. — Прим. «Чемпионата»), но против него я не играл. А кто был русский вратарь в «Локомотиве»?

— Овчинников.
— Тогда он, — сказал Лав в новом вы