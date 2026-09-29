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«Как коты облизываются». Спортивный директор «Балтики» — об интересе клубов к Хилю

«Как коты облизываются». Спортивный директор «Балтики» — об интересе клубов к Хилю
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался об интересе клубов к форварду калининградцев Брайану Хилю и защитнику Натану Гассама в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что за игроками следили команды из России и Европы.

«Офферов по Хилю этим летом не было. По Гассама приходили, а по Хилю были только разговоры, обсуждения. Понимал, что где-то клубы ходят, как коты облизываются на молоко, но официальных предложений не было. Интересовались ли московские клубы? Не готов говорить, кто облизывался», — приводит слова Маргаряна издание «РБ Спорт».

После девяти туров «Балтика» занимает восьмое место в турнирно