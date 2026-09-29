Чехия — Англия: онлайн-трансляция матча Лиги наций началась
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Сегодня, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Чехии и Англии. Игра проходит на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. В прямом эфире игру показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Гордон – 47' 0:2 Кейн – 69'
Удаления: Шульц – 23' / нет
В первом туре Лиги наций сборная Чехии уступила Хорватии со счётом 1:2. Англия завершила свой матч поражением от Испании (2:3).
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.
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