«Сити» намерен получить «огромную сумму» за Холанда даже при исключении из АПЛ — FI

Ни один из топ-клубов не сможет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда за бесценок в случае исключения «горожан» из английской Премьер-лиги за нарушение финансовых правил. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в контракте норвежского форварда нет пункта о досрочном расторжении при условии вылета «Манчестер Сити» из АПЛ, что исключает ещё один вариант потенциального ухода. При этом в стане «горожан» понимают, что в случае исключения клуба из чемпионата Англии Холанд не останется в команде, чтобы помочь ей вернуться в элиту.

Подчёркивается, что «Манчестер Сити» защищён долгосрочным контрактом с 26-летним футболистом, рассчитанным до 2034 года.