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«Бавария» зимой может попытаться подписать Жюля Кунде — Sport.es

«Бавария» зимой может попытаться подписать Жюля Кунде — Sport.es
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«Бавария» интересуется защитником «Барселоны» и сборной Франции Жюлем Кунде. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что мюнхенцы намерены всерьёз изучить вариант с подписанием Кунде, однако это будет возможно, если немецкому клубу удастся совершить весомую продажу. «Бавария» готова расстаться с Кимом Мин Джэ, ряд клубов интересуется этим футболистом, стоимость сделки может составить около € 40 млн. На корейца претендуют «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла» и «Милан».

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в пяти матчах во все