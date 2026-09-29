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«Бавария» может приобрести Пикфорда на замену Нойеру — GMS

«Бавария» может приобрести Пикфорда на замену Нойеру — GMS
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«Бавария» рассматривает вариант с покупкой 32-летнего вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда в 2027 году. Немецкий гранд видит в англичанине замену для 40-летнего голкипера Мануэля Нойера. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, в списке «Баварии» Пикфорд опередил вратаря «Брайтона» Барта Вербрюггена.

В нынешнем сезоне Пикфорд принял участие в семи матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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