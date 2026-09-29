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Игорь Корнеев ответил, какой российский игрок смог бы заиграть в «Барселоне»

Игорь Корнеев ответил, какой российский игрок смог бы заиграть в «Барселоне»
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Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев полагает, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин смог бы проявить себя в составе каталонцев.

— Как бывший футболист «Барселоны» назовите российского игрока, который потянул бы сейчас уровень «сине‑гранатовых».
— Тюкавин. Это футболист, который умеет на поле практически всё. Он бы точно там не затерялся. По тем качествам, которые у него есть, учитывая, какие партнёры могут быть у него в «Барселоне», думаю, он назабивал бы там гораздо больше мячей, чем сейчас, — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В текущем сезоне на счету 24-летнего нападающего 10 матчей за бело-голубых в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них футболист отметился пятью голами и результативной передачей.