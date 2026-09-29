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Уэйн Руни: я не хочу медаль «Сити», доволен своими

Уэйн Руни: я не хочу медаль «Сити», доволен своими
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал новость, что «Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула АПЛ сезона-2011/2012. Ожидается, что «горожане» будут признаны виновными в нарушении более 100 финансовых правил Премьер-лиги в период с 2009 по 2018 год.

«Не думаю, что мы этого заслужили, мы недостаточно сделали в том сезоне, чтобы выиграть лигу. Думаю, мы опережали соперников на шесть или семь очков за четыре или пять игр до конца, и мы упустили победу. Сколько времени прошло с момента получения медали Премьер-лиги… Возможно, это произойдёт, их могут забрать, но я бы не хотел этого, потому что не думаю, что мы как команда заслужили это в том году, ведь мы, очевидно, не заняли первое место. Доволен пятью, которые я выиграл. Я бы не хотел эту медаль, просто через 15 лет ты получишь её, потому что «Сити» жульничал», — цитирует Руни ESP