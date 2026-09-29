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Крис Уоддл: Майкл Кэррик хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Дайте ему время

Крис Уоддл: Майкл Кэррик хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Дайте ему время
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Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл призвал руководство «Манчестер Юнайтед» проявить терпение и не увольнять Майкла Кэррика с поста главного тренера команды.

«Очень легко поддаться панике, потому что болельщики недовольны. Очень просто сказать: «Назначьте нового тренера, это снимет давление с клуба на пару месяцев».

Нет, продолжайте работать с Кэрриком. Майкл хорошо проявил себя в прошлом сезоне. В начале этого сезона у него были некоторые неудачные результаты, но это не значит, что он плохой тренер. В предыдущем сезоне он вывел команду в Лигу чемпионов. Вы сыграли всего несколько игр. Невозможно побеждать в каждом матче. Это удивительно. Мне просто жаль таких тренеров, как Майкл Кэррик. Читаешь всякое: «Его уволят на следующей неделе, если он не начнёт побеждать».