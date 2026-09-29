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«Футбол нуждается в вас». Президент «ПСЖ» призвал главу УЕФА баллотироваться на новый срок

«Футбол нуждается в вас». Президент «ПСЖ» призвал главу УЕФА баллотироваться на новый срок
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Президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи публично поддержал действующего президента УЕФА Александера Чеферина. Катарский функционер выразил надежду, что словенец выставит свою кандидатуру на следующие выборы.

«Футбол нуждается в таких лидерах, как вы», — приводит слова Нассера аль-Хелаифи журналист телеканала Sky Роб Харрис.

Напомним, Александер Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. В последний раз он был успешно переизбран на свой пост весной 2023 года на безальтернативной основе. Нынешний мандат и срок по