«Футбол нуждается в вас». Президент «ПСЖ» призвал главу УЕФА баллотироваться на новый срок

Президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи публично поддержал действующего президента УЕФА Александера Чеферина. Катарский функционер выразил надежду, что словенец выставит свою кандидатуру на следующие выборы.

«Футбол нуждается в таких лидерах, как вы», — приводит слова Нассера аль-Хелаифи журналист телеканала Sky Роб Харрис.

Напомним, Александер Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. В последний раз он был успешно переизбран на свой пост весной 2023 года на безальтернативной основе. Нынешний мандат и срок по