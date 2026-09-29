«Реал» и «Барселона» могут побороться за «восходящую звезду МЛС» — Mundo Deportivo

Мадридский «Реал», «Барселона» и «ПСЖ» следят за 17-летним полузащитником клуба МЛС «Филадельфия Юнион» Каваном Салливаном. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у американского футболиста есть договорённость с «Манчестер Сити» о переходе в чемпионат Англии по достижении им 18 лет. Однако возможное наложение санкций на «горожан» в связи с предполагаемыми нарушениями финансовых правил способно полностью изменить будущее «восходящей звезды МЛС».

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