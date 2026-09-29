Румменигге ответил, может ли «Бавария» начать работу над трансфером Вирца

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил, может ли мюнхенский клуб начать работу над трансфером полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца.

«Возможно ли что-то ещё в этом направлении? Я не знаю. Вопрос в том, счастлив ли Вирц в «Ливерпуле». Я не могу судить об этом. Мы с Ули [Хёнессом] некоторое время общались с его родителями. Потом они решили иначе, отнеслись к этому с уважением», — приводит слова Румменигге Münchner Abendzeitung.

В текущем сезоне на счету Вирца шесть матчей и одна результативная передача. Всего за время карьеры в мерсисайдском клубе немецкий хавбек отметился семью голами и 11 голевыми передачами в 55 игра