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«Король голый!» Глава УЕФА вспомнил сказку Андерсена, говоря об Инфантино

«Король голый!» Глава УЕФА вспомнил сказку Андерсена, говоря об Инфантино
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин привёл в пример сказку «Новое платье короля» датского писателя Ганса Христиана Андерсена, вспоминая последние резонансные события, связанные с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Вспоминаю сказку «Новое платье короля» Ганса Христиана Андерсена. В ней правителя убеждают, что на нём великолепная одежда, которую не могут видеть только глупцы или недостойные. Его двор подыгрывает ему, пока ребёнок не говорит вслух то, что все видят… король голый! Возможно, мораль сказки в том, что удобными словами нельзя изменить неудобную реальность.

Мировой футбол недавно услышал очень удобные слова… вроде «реформа» и «развитие», но это не меняет картину, каким бы большим ни был чек.

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