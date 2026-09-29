Фелипе Мело: Анчелотти — лучший тренер в истории

Бывший игрок миланского «Интера» и сборной Бразилии Фелипе Мело поделился мнением о главном тренере национальной команды Карло Анчелотти.

«У Бразилии есть Анчелотти — пожалуй, лучший тренер в истории. Когда приглашают такого сильного тренера, как Анчелотти — яркую личность, это порождает большие ожидания и надежду на великие свершения. Если же этого не происходит, считаю, что уровень игры оказывается гораздо ниже того, на что мы способны и чего мы, бразильцы, от него ждём. Когда ты приходишь, заставляешь команду подстроиться под твой футбол и начинаешь побеждать — все молчат и слова не скажут. Но когда дела идут неважно, начинается критика: «Он ужасно работает, мы играем гораздо хуже, чем ожидали», — цитирует Мело Ole.