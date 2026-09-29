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АПЛ заявила, что независимая комиссия признала «Сити» виновным в нарушении ФФП

АПЛ заявила, что независимая комиссия признала «Сити» виновным в нарушении ФФП
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Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте проинформировала, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ.

«Независимая комиссия признала футбольный клуб «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с серьёзными нарушениями финансовых правил Премьер-лиги в течение девяти сезонов, а также по большинству пунктов обвинения, касающихся отказа клуба сотрудничать со следствием лиги.

Независимая комиссия установила, что в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018:

  • «Манчестер Сити» заключал «фиктивные» контракты (которые искажали истинную договорённость между сторонами) с рядом своих коммерческих партнёров, а также полагался на «фиктивные» соглашения с другими, чтобы искусственно завысить доходы клуба и сократить его расходы.
  • Клуб подавал недостоверную отчётность и скрывал истинное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регуляторов.
  • «Манчестер Сити» значительно превысил лими