АПЛ заявила, что независимая комиссия признала «Сити» виновным в нарушении ФФП
Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте проинформировала, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ.
«Независимая комиссия признала футбольный клуб «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с серьёзными нарушениями финансовых правил Премьер-лиги в течение девяти сезонов, а также по большинству пунктов обвинения, касающихся отказа клуба сотрудничать со следствием лиги.
Независимая комиссия установила, что в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018:
- «Манчестер Сити» заключал «фиктивные» контракты (которые искажали истинную договорённость между сторонами) с рядом своих коммерческих партнёров, а также полагался на «фиктивные» соглашения с другими, чтобы искусственно завысить доходы клуба и сократить его расходы.
- Клуб подавал недостоверную отчётность и скрывал истинное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регуляторов.
- «Манчестер Сити» значительно превысил лими