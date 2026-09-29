АПЛ заявила, что независимая комиссия признала «Сити» виновным в нарушении ФФП

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте проинформировала, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ.

«Независимая комиссия признала футбольный клуб «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с серьёзными нарушениями финансовых правил Премьер-лиги в течение девяти сезонов, а также по большинству пунктов обвинения, касающихся отказа клуба сотрудничать со следствием лиги.

Независимая комиссия установила, что в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018: