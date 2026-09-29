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Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб из второго дивизиона Швейцарии — Blick

Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб из второго дивизиона Швейцарии — Blick
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера клуба «Ивердон Спорт», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии. О назначении 37-летнего испанского специалиста сообщает издание Blick.

На этой должности Абаскаль сменил Мартина Андерматта. 22 сентября руководство швейцарского клуба официально объявило об отставке Андерматта с поста главного тренера. При этом бывший наставник не покинул команду, а продолжил работу в структуре «Ивердон Спорт», перейдя на должность технического директора.

Гильермо Абаскаль находился без клуба с марта 2026 года после завершения работы в мексиканском «Атлетико Сан-Луис». В России испанец работал со «Спартаком» почти два года — с 10 июня 2022-го по 14 апреля 2024-го, суммарно проведя во главе московской команды 74 официальных матча. Ран