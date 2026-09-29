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«Разочарование и удивление». «Ман Сити» — о признании клуба виновным в нарушении ФФП

«Разочарование и удивление». «Ман Сити» — о признании клуба виновным в нарушении ФФП
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Пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте отреагировала на заявление английской Премьер-лиги, в котором сказано, что независимая комиссия признала «горожан» виновными по всем пунктам обвинения, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» разочарован и удивлён заключением комиссии Премьер-лиги, опубликованным сегодня.

Клуб отрицает обвинения, выдвинутые Премьер-лигой, существует большой массив неопровержимых доказательств в поддержку всех его позиций по этому делу. Поэтому клуб будет неустанно и, где необходимо, проактивно действовать на всех соответствующих регуляторных и юридических площа