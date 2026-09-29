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Томас Мюллер продлил контракт с «Ванкувер Уайткэпс»

Томас Мюллер продлил контракт с «Ванкувер Уайткэпс»
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Полузащитник Томас Мюллер продлил контракт с «Ванкувер Уайткэпс». Об этом сообщается на официальном сайте МЛС.

Теперь срок действия соглашения немецкого футболиста с канадским клубом рассчитан до завершения весеннего сезона МЛС — 2027. Напомним, в 2027 году МЛС перейдёт на систему розыгрыша «осень-весна», перед этим состоится сокращённый сезон в первой половине года.

Томас Мюллер выступает за «Ванкувер Уайткэпс» с августа 2025 года, в составе этой команды он выиграл чемпионат Канады и завоевал серебряные медали МЛС. В общей сложности к этому моменту Мюллер провёл за «Уайткэпс» 45 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 11 голевых передач.

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