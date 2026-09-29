В АПЛ прокомментировали признание вины «Сити» по всем пунктам обвинения о нарушении ФФП

Ричард Мастерс, главный исполнительный директор Премьер-лиги, отреагировал на решение независимой комиссии признать «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

«Основное решение устанавливает факты того, что происходило в «Манчестер Сити» в этот период. В нём подробно описано, как клуб систематически нарушал правила Премьер-лиги на протяжении почти 10-летия.

Оно также подтверждает правильность решения Премьер-лиги вести это дело против «Манчестер Сити». Хотя процесс на сегодняшний день был долгим и трудным, Лига оставалась решительной в том, чтобы факты были установлены независимо.

Обеспечение соблюдения правил, одобренных самими клубами, для за