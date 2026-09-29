Вингер «Барселоны» Гордон: в Англии мои навыки никогда по-настоящему не ценили

Вингер сборной Англии Энтони Гордон ответил, как на его карьеру повлиял переход в «Барселону». Ранее футболист выступал за «Ньюкасл Юнайтед».

«Думаю, в глазах многих людей я стал совершенно другим футболистом. В Англии я всегда ощущал, что меня ценили лишь за скорость и умение прессинговать, но на самом деле никто не смотрел на мой уровень мастерства и игровой интеллект.

Кажется, это замечают только те футболисты, вместе с которыми я играю. Думаю, сейчас в «Барселоне» я выступаю в ином стиле, эти качества проявляются гораздо сильнее, люд