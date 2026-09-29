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Президент «ПСЖ»: звоню главе УЕФА чаще, чем его жена

Президент «ПСЖ»: звоню главе УЕФА чаще, чем его жена
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Президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи публично обратился к президенту УЕФА Александеру Чеферину с призывом выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Во время своего выступления на Генеральной ассамблее Ассоциации европейских футбольных клубов, которая сегодня, 29 сентября, прошла в Копенгагене, катарский функционер отметил частоту их рабочих контактов.

«Знаю, что вы уже устали от моих ежедневных звонков и сообщений с многочисленными просьбами от лица клубов. Пожалуй, иногда я звоню вам даже чаще, чем ваша жена. Хочу поблагодарить вас за терпение, за поддержку клубов и за то, что вы отстаиваете интересы футбола, даже когда это непросто. От имени более чем 900 клубов ассоциации мы просим вас снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в следующем году», — приводит слова Ал