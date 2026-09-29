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«Мы тратим время». Аль-Хелаифи — о проблемах, созданных Инфантино в футболе

«Мы тратим время». Аль-Хелаифи — о проблемах, созданных Инфантино в футболе
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Президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал текущую ситуацию в мировом спорте. Во время своего выступления на Генеральной ассамблее Ассоциации европейских футбольных клубов в Копенгагене функционер заявил, что футбольное сообщество вынуждено бороться с проблемами, которые были созданы президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Мировой футбол очень важен для наших клубов. Этим летом мы смотрели чемпионат мира — 2026. На турнир приехали 857 игроков из европейских клубов — это почти 70% от всех футболистов, 33 из 48 команд. Надеюсь, люди наконец-то поймут ценность клубов. Мы гордимся тем, что наши игроки выступают за сборные», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Бен Джейкобс.