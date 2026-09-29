«МЮ» — один из четырёх клубов, заявивших о праве требовать компенсацию от «Сити» — Киган

«Манчестер Юнайтед» является одним из четырёх клубов, официально заявивших о праве требовать компенсацию от «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Daily Mail Майк Киган в программе Stick to United.

Во вторник, 29 сентября, английская Премьер-лига проинформировала, что независимая комиссия подтвердила, что «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении финансовых правил АПЛ в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Подчёркивается, что «горожане» делали это в попытке искусственно увеличить доходы клуба и сократить его расходы более чем на £ 900 млн.

Вопрос о санкциях будет рассматриваться отдельно на дополнительном слушании. «Манчестер Сити» вправе обжаловать в