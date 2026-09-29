15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» — один из четырёх клубов, заявивших о праве требовать компенсацию от «Сити» — Киган

«МЮ» — один из четырёх клубов, заявивших о праве требовать компенсацию от «Сити» — Киган
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» является одним из четырёх клубов, официально заявивших о праве требовать компенсацию от «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Daily Mail Майк Киган в программе Stick to United.

Во вторник, 29 сентября, английская Премьер-лига проинформировала, что независимая комиссия подтвердила, что «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении финансовых правил АПЛ в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Подчёркивается, что «горожане» делали это в попытке искусственно увеличить доходы клуба и сократить его расходы более чем на £ 900 млн.

Вопрос о санкциях будет рассматриваться отдельно на дополнительном слушании. «Манчестер Сити» вправе обжаловать в