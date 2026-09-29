15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Хорватия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сориано обратился к сотрудникам «Манчестер Сити», записав видеообращение — Сэм Ли

Сориано обратился к сотрудникам «Манчестер Сити», записав видеообращение — Сэм Ли
Комментарии

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано записал специальное видеообращение для сотрудников клуба, в котором прокомментировал ход разбирательства с английской Премьер-лигой. Руководитель заверил персонал, что клуб намерен задействовать все доступные законные средства для победы в этом деле, сообщает журналист Сэм Ли в социальной сети X.

В своём заявлении Сориано якобы уделил особое внимание обвинениям, касающимся спонсорских контрактов команды. По его словам, юристы уже передали инстанциям материалы, подтверждающие полную проз