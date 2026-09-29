Сориано обратился к сотрудникам «Манчестер Сити», записав видеообращение — Сэм Ли

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано записал специальное видеообращение для сотрудников клуба, в котором прокомментировал ход разбирательства с английской Премьер-лигой. Руководитель заверил персонал, что клуб намерен задействовать все доступные законные средства для победы в этом деле, сообщает журналист Сэм Ли в социальной сети X.

В своём заявлении Сориано якобы уделил особое внимание обвинениям, касающимся спонсорских контрактов команды. По его словам, юристы уже передали инстанциям материалы, подтверждающие полную проз