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Каспер Шмейхель: скучно ли мне после завершения карьеры? Невообразимо

Каспер Шмейхель: скучно ли мне после завершения карьеры? Невообразимо
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Бывший голкипер шотландского «Селтика» и сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры из-за травмы плеча.

«Скучно ли мне после завершения карьеры? Невообразимо. У меня трое детей. По сути, я круглые сутки работаю таксистом. Это странное изменение роли, к такому я не был готов. Жизнь порой бросает нечто подобное, а я приспосабливаюсь. Прохожу курсы, работаю на ТВ и занимаюсь детьми.

Дело в том, что я завершил карьеру не так, как хотел. По-прежнему хочу соревноваться. Я бы хотел стать управленцем — тренером или кем-то выше. Этот огонь всё ещё горит внутри меня. Я не в восторге от того, что придётся получить тренерскую лицензию, но это необходимость. Наслаждаюсь процессом, когда выхожу на поле, чтобы что-то подсказать молодым игрокам. Всю свою жизнь я жил в ожидании матчей, мне это нравилось. А потом это вдруг исчезло. Нужно найти новый источник ра