Чехия — Англия: стартовые составы команд на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встретятся сборные Чехии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия. В качестве главного арбитра выступит Халил Мелер, Турция. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Чехия: Коварж, Халоупек, Гранач, Крейчи, Слама, Черв, Шульц, Садилек, Радоста, Гложек, Карабец.

Англия: Т