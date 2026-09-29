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21:45 Мск
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Чехия — Англия: стартовые составы команд на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА — 2026/2027

Чехия — Англия: стартовые составы команд на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встретятся сборные Чехии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия. В качестве главного арбитра выступит Халил Мелер, Турция. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
1-й тайм
0 : 0
Англия

Стартовые составы команд.

Чехия: Коварж, Халоупек, Гранач, Крейчи, Слама, Черв, Шульц, Садилек, Радоста, Гложек, Карабец.

Англия: Т