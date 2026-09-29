Сафонов ответил на вопрос, останется ли на матчи с Намибией и Нигерией

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал своё возможное участие в предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Намибией и Нигерией. Футболист дал понять, что окончательное решение по его игровому времени будет принимать тренерский штаб.

«План — выспаться. Не думаю, что этот вопрос нужно задавать мне», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Эта встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.