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Роналду пропустил тренировку сборной Португалии после матча с Норвегией — CD

Роналду пропустил тренировку сборной Португалии после матча с Норвегией — CD
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Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку национальной команды. Об этом сообщает Cabine Desportiva на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 41-летний форвард провёл специальное занятие в отеле по причине отсутствия необходимого оборудования для выполнения гимнастических упражнений на стадионе «Мальмё».

27 сентября сборная Португалии победила Норвегию со счётом 2:1 в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций. Роналду провёл всю встречу на скамейке запасных. После финального свистка капитан национальной команды сразу ушёл в подтрибунное помещение.