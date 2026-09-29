Наиль Умяров рассказал о желании играть в Европе

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал вероятность своего потенциального трансфера в один из зарубежных чемпионатов. Футболист не стал скрывать, что хотел бы попробовать свои силы на новом уровне, однако отметил, что поиском конкретных предложений лично он не занимается.

«Желание перейти в Европу есть давно. Но прорабатывать варианты — не моё дело», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 26-летний центральный полузащитник защищает цвета красно-белых с 2019 года после перехода из «Чертаново». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Умяров принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.